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ДТП в Танзании: По меньшей мере 20 человек погибло

Танзания
06:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: В массовом ДТП в Танзании погибли более 20 человек, еще 45 пострадали.

На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести.

По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов, сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.

Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки.

Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках.

Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск. По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.

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Новости мира, Африка, ДТП, Мбея, Танзания.
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