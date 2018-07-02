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На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор

Лопес Обрадор
10:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: С победой на президентских выборах в Мексике Лопеса Обрадора уже поздравили соперники и Дональд Трамп.

На президентских выборах в Мексике большее количество голосов набрал кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Такие данные приводит экзит-пол, сообщает ВВС.

"Согласно предварительным данным экзит-полов, в результате воскресного голосования бывший мэр Мехико получил около 53% голосов - вдвое больше, чем его ближайший соперник", - говорится в сообщении.

Его оппоненты Хосе Антонио Мид и кандидат от консервативной "Национальной партии действий" Рикардо Анайя уже поздравили Лопеса Обрадора с победой, приняв поражение. В своих первых публичных заявлениях после выборов Лопес Обрадор заявил, что главной миссией его администрации будет искоренение коррупции и безнаказанности. Кроме того, он заявил, что будет стремиться к "дружбе и сотрудничеству" с США. Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах в своем Twitter.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним. Нужно много сделать, что принесет пользу как США, так и в Мексике!", - написал он.

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Новости мира, Выборы, Лопес Обрадор, Мексика, Победа, Экзит-пол.
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