На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор

На президентских выборах в Мексике большее количество голосов набрал кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Такие данные приводит экзит-пол, сообщает ВВС.

"Согласно предварительным данным экзит-полов, в результате воскресного голосования бывший мэр Мехико получил около 53% голосов - вдвое больше, чем его ближайший соперник", - говорится в сообщении.

Его оппоненты Хосе Антонио Мид и кандидат от консервативной "Национальной партии действий" Рикардо Анайя уже поздравили Лопеса Обрадора с победой, приняв поражение. В своих первых публичных заявлениях после выборов Лопес Обрадор заявил, что главной миссией его администрации будет искоренение коррупции и безнаказанности. Кроме того, он заявил, что будет стремиться к "дружбе и сотрудничеству" с США. Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах в своем Twitter.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним. Нужно много сделать, что принесет пользу как США, так и в Мексике!", - написал он.