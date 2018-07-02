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Новый президент Мексики надеется на тесное сотрудничество с США

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
23:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Избранный президент Мексики намерен работать с США во благо двух стран

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассчитывает на заключение всеобъемлющего соглашения с США, а также на реализацию совместных мексиканско-американских проектов.

"Я принял звонок от Дональда Трампа, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил ему выработать всеобъемлющее соглашение, а также реализовать проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, и через это, сократили бы миграцию и улучшили бы ситуацию в сфере безопасности", - написал в понедельник А.Лопес Обрадор в своем "Твиттере".

"Отношение было уважительным, теперь будут общаться наши представители", - прокомментировал телефонную беседу с Д.Трампом избранный президент Мексики.

Ранее президент США в своем "Твиттере" поздравил А.Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое для пользы как США, так и Мексики!" - написал американский президент.

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Новости мира, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Дональд Трамп, Мексика, США.
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