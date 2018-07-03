На борьбу с малярией Австралия выделит $300 млн

Правительство Австралии выделит пакет финансирования в размере 300 миллионов долларов для поддержки усилий по борьбе с малярией, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп во время открытия Всемирного конгресса по малярии в Мельбурне, сообщает news.com.

"... Мы можем устранить малярию из нашей жизни, это поэтапный процесс. Однако ни одна страна, ни одно агентство, ни один фонд не могут сделать это самостоятельно. Если мы работаем совместно и коллективно - эта цель в пределах возможного", - сказала министр в своей речи.

В рамках упомянутого пакета 16 миллионов долларов будет использовано для финансирования семи новых исследовательских проектов в регионе. Проекты предусматривают повышение квалификации специалистов в области здравоохранения и политики в Папуа-Новой Гвинее, усиление профилактики заболеваний, передающихся через водные болезни, и изучение роста антимикробной резистентности в Индонезии. Пакет имеет целью помочь странам региона реагировать на угрозу инфекционных заболеваний, усиливая возможности для предотвращения, обнаружения и реагирования.

Предварительно Джули Бишоп озвучила планы Австралии по ликвидации малярии в Индо-Тихоокеанском регионе до 2030 года. В самой Австралии малярию победили в 1981 году. Около 1000 делегатов из 69 стран принимают участие в пятидневной конференции по усилению сотрудничества и инноваций для преодоления болезни.