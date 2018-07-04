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Смертельная жара в Канаде: погибло шесть человек
Новости мира: В канадском городе Монреаль из-за сильной жары погибли шесть человек.
Местные чиновники рассказали, что причиной смерти людей стала именно жаркая погода, сообщает CTV News.
Власти не исключают, что количество жертв может возрасти.
Отмечается, что в городе резко увеличилось число вызовов скорой помощи. Сейчас экстренные службы Монреаля переведены на усиленный режим работы.
В некоторых регионах Канады с прошлой недели установилась экстремально жаркая погода, в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов.
В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, тогда это привело к гибели 106 человек.
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