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В Канаде из-за жары умерло 16 человек

Жара
00:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: По меньшей мере 16 человек погибли от жары в Квебеке со времени наступления экстремальной погоды в прошлую пятницу.

Аномальная жара, которая с прошлой пятницы наблюдается на юге канадской провинции Квебек, привела к гибели по меньшей мере 16 человек.

Об этом со ссылкой на местную медицинскую службу пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Это самая жаркая погода, которую провинция видела на протяжении десятилетий", - говорится в материале.

В крупнейшем городе провинции - Монреале врачи скорой медицинской помощи получили за последние несколько дней более 1200 вызовов, что на 30% больше, чем обычно. Учитывая перегруженность ресурсов медики обратились к горожанам с просьбой звонить в “скорую” только в случае экстремального перегрева, а в других случаях обходиться собственными силами.

Последнюю неделю температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градуса. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью.

Чтобы помочь жителям, власти города ввели план реагирования на чрезвычайную ситуацию, который включает: продление работы общественных бассейнов, бесплатную раздачу воды и обход пожарными уязвимых категорий граждан.

По словам Дэвида Кайзера из департамента общественного здоровья Монреаля, все погибшие не имели дома кондиционера и страдали от разнообразных болезней. Температура воздуха в их квартирах достигала 38 градусов.

Согласно прогнозам метеорологов, жаркая погода отступит лишь в пятницу.

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Новости мира, Аномальная жара, Гибель людей, Канада, Квебек.
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