Грузия и Казахстан расширили сотрудничество

Грузинская госкомпания АО "Партнерский фонд" подписала меморандум о сотрудничестве с казахстанскими компаниями "Семург Инвест" и "Казах Инвест", согласно которому в рамках китайского проекта Шелкового пути "Один пояс - один путь" стороны планируют осуществить совместные проекты в Евразийском транспортном коридоре.

Трехсторонний меморандум с грузинской стороны был подписан заместителем исполнительного директора "Партнерского фонда" Натией Турнава на проходящем в Астане международном инвестиционном форуме Kazakhstan Global Investment Roundtable, сообщает в среду пресс-служба фонда.

В частности, при поддержке грузинского "Партнерского фонда" предусматривается налаживание сотрудничества между строящимся в Казахстане на восточном побережье Каспийского моря крупным паромным комплексом в порту Курык и черноморскими портами Грузии с целью обеспечения перевалки грузов в направление Европы, а также осуществление логистических проектов в Евразийском коридоре.

В сообщении отмечается, что на инвестиционном форуме в Астане, в котором участвуют правительственные делегации из более 50 стран и до 500 лидеров ведущих бизнес компаний, обсуждаются новые региональные инициативы, инвестиционная стратегия, конкретные проекты, ориентированные на развитие логистической инфраструктуры в пространстве Евразии в рамках проекта Шелкового пути, новые бизнес-платформы и глобальная экономическая политика.

АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями, привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры.