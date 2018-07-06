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Помпео отправился в КНДР

Майк Помпео
00:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

Глава американской дипломатии Майк Помпео отправился с визитом в Пхеньян с целью проведения переговоров с руководством КНДР относительно дальнейшего выполнения достигнутых договоренностей глав государств в Сингапуре.

Об этом сообщает NPR (Национальное общественное радио США).

"Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг снова отправился в Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его главная задача - отработать детализированный план по выполнению подписанной в Сингапуре Дональдом Трампом и Ким Чен Ином совместной декларации. В настоящем документе США подтвердили гарантии безопасности для Северной Кореи, а КНДР обязалась "приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Тем не менее сомнения относительно того, насколько серьезны намерения Пхеньяна, остаются, отмечает американское радио.

Пребывание Майка Помпео в Северной Корее стало третьим его официальным визитом в эту страну.

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Новости мира, КНДР, Майк Помпео, Пхеньян, США.
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