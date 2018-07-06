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Правительство Канады призвали объявить Путина военным преступником

Владимир Путин
20:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Если петиция наберет до конца октября 500 подписей, она поступит на рассмотрение правительства.

В парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая предлагает признать президента РФ Владимира Путина военным преступником.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в течение нескольких дней петиция уже получила 150 подписей.

"Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады объявить Путина военным преступником и предать его Международному уголовному суду в Гааге за преступления против человечности, военные преступления, агрессию и поддержку терроризма", - говорится в петиции.

В документе обращается внимание не только на действия Путина против Украины, но и на сбивание малайзийского самолета рейса МН-17 над Донбассом, вторжение РФ в Грузию в 2008 году, поддержку кровавого сирийского режима, политические преследования и убийства как на территории России, так и за рубежом.

Электронную петицию уже поддержал депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан. "Владимира Путина необходимо привлечь к ответственности за боль и страдания, к которым привели его военные преступления. Страны по всему миру испытали вторжения и посягательства на демократию со стороны его режима. Мы должны применить действенные шаги против этого тирана", - заявил Безан.

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Новости мира, Владимир Путин, Военные преступления, Канада, Петиция.
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