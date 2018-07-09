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На Канаду надвигается тропический шторм

Шторм
04:54 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Тропический шторм "Крис" может достичь берегов Канады 12 июля.

Тропический шторм "Крис", сформировавшийся в Атлантическом океане примерно в 245 км от побережья штата Северная Каролина, может в четверг достичь берегов Канады. Об этом сообщает канадское Национальное метеобюро.

"Тропический шторм "Крис" сформировался у берегов американского штата Северная Каролина, — говорится в заявлении ведомства. — К вечеру вторника или до утра среды шторм может набрать силу урагана, а в четверг достичь побережья (канадской атлантической — прим.) провинции Новая Шотландия".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре этого атмосферного явления сейчас составляет около 18 м/с. В данный момент он практически неподвижен, однако, по прогнозам американских метеорологов, шторм, скорее всего, усилится и будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль атлантического побережья страны. Синоптики предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут затронуть побережье Северной Каролины.

Сезон ураганов обычно длится с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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Новости мира, Канада, Крис, США, Шторм.
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