Пожар на парковке в Канаде: 34 автомобиля уничтожены

Пожар на парковке фестиваля в канадском городке Ниагара-он-зе-Лейк за несколько минут уничтожил более 30 автомобилей.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Пожар начался на поле, которое использовалось в качестве парковки во время лавандового фестиваля в Ниагара-он-зе-Лейк, быстро охватив 34 автомобиля", - говорится в материале.

По словам руководителя пожарного отделения Ниагара-он-зе-Лейк Роба Гринвуда, огонь распространился всего за несколько минут. "Это был один из самых быстрых пожаров, которые я видел за свою карьеру", - сказал Гривнвуд.

В результате пожара 19 автомобилей было уничтожено полностью, еще 15 получили различные повреждения. По приблизительным оценкам пожарных, общий ущетб от пожара составляет $1,2-1,5 млн.

Причина возгорания остается неизвестной, но учитывая высокую температуру воздуха и отсутствие осадков, пожар могло начать практически что угодно. "Жертв среди людей не было, однако некоторые пожарные обратились к врачам из-за отравления продуктами горения", - утверждает СВС.