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Фриланд призвала немедленно освободить задержанных в Мьянме журналистов

Христя Фриланд
00:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Фриланд обещает бороться за права журналистов по всему миру.

Канада требует немедленного освобождения заключенных в Мьянме журналистов агентства Reuters.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада глубоко обеспокоена сегодняшним решением об осуждении журналистов Reuters за получение ими секретных документов... Это решение бросает тень на свободу слова и права человека в Мьянме. Канада присоединяется к международному сообществу в призыве к немедленному освобождению журналистов", - сказала Фриланд.

По ее словам, "уважение прав человека и свободы прессы является необходимым".

"Осуждение при этих условиях двух журналистов Reuters серьезно подрывает свободу слова", - подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд добавила, постоянно будет напоминать о важности соблюдения свободы слова по всему миру. "СМИ играют ключевую роль в защите, раскрытии и распространении правды. Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно сообщать общественности о фактах, не рискуя подвергнуться насилию и быть заключенными. Канада при каждой возможности будет пропагандировать и защищать свободу слова в мире", - отметила она.

Как сообщалось, 12 декабря прошлого года двое журналистов агентства Reuters были арестованы в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Их обвиняют в незаконном получении доступа к секретным документам. В понедельник суд вынес им обвинительный приговор.

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Новости мира, Журналисты, Мьянма, Христя Фриланд, Янгон.
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