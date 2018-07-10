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СМИ: Канада намерена возглавлять войска НАТО в Латвии еще несколько лет

Канада
05:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сейчас в Латвии находятся около 450 членов Вооруженных сил Канады и военные из семи других государств НАТО.

Канада еще минимум три года будет возглавлять многонациональную боевую группу НАТО, дислоцированную в Латвии для сдерживания возможной российской агрессии.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве Канады пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Правительство планирует продолжить выполнять лидерскую роль в НАТО в Латвии еще несколько лет", - утверждается в материале.

По информации CBC News, Джастин Трюдо сделает "сильное заявление о солидарности" во время визита в Латвию, который начнется сегодня.

Действующий мандат канадцев истекает весной следующего года, но будет продлен до 2022-ого.

Напомним: во время саммита НАТО в 2016 году Канада согласилась направить свои войска вместе с техникой в Латвию и возглавить многонациональный батальон, который будет находиться в Прибалтике с целью сдерживания возможной российской агрессии. По батальону выделили также США, Германия и Великобритания, которые развернули свои войска в других приграничных с Россией государствах-членах Североатлантического альянса.

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Все по теме:

Новости мира, "Российская угроза", Канада, Латвия, НАТО.
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