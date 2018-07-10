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Стихийное бедствие в Японии: Канада готова помочь ликвидировать последствия

Япония
06:32 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней.

Правительство Канады готов предоставить любую необходимую помощь Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах этой азиатской страны. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Фриланд.

"Канада выражает свои глубокие соболезнования народу Японии в связи с проливными дождями, наводнениями и оползнями в западной части страны, — говорится в ее заявлении. — Правительство Канады готово оказать Японии помощь, если поступит соответствующий запрос".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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Все по теме:

Новости мира, "Прапирун", Дожди, Канада, Стихийное бедствие, Япония.
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