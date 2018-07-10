Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

МИД Кубы: США препятствуют получению иммиграционных виз

Куба - США
06:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз.

Соединенные Штаты создают препятствия для получения гражданами Кубы американских иммиграционных виз. Об этом заявил директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала.

"Американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз", — приводит в понедельник слова Галы Кубинское агентство новостей.

Дипломат указал, что в 2016 и 2017 годах американские власти выдали оговоренное количество виз, однако в нынешнем году, по всей видимости, этого не произойдет из-за того, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг.

В конце прошлого года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись некоему акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.

Представитель кубинского МИД посетовал на то, что кубинцы "вынуждены тратить большие суммы денег на поездки в другие страны для обращения за американскими визами".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Визы, Куба, США, Юрий Гала.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с радиоактивным веществом СМИ: Канада намерена возглавлять войска НАТО в Латвии еще несколько лет Фриланд призвала немедленно освободить задержанных в Мьянме журналистов

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0