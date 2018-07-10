МИД Кубы: США препятствуют получению иммиграционных виз

Соединенные Штаты создают препятствия для получения гражданами Кубы американских иммиграционных виз. Об этом заявил директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала.

"Американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз", — приводит в понедельник слова Галы Кубинское агентство новостей.

Дипломат указал, что в 2016 и 2017 годах американские власти выдали оговоренное количество виз, однако в нынешнем году, по всей видимости, этого не произойдет из-за того, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг.

В конце прошлого года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись некоему акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.

Представитель кубинского МИД посетовал на то, что кубинцы "вынуждены тратить большие суммы денег на поездки в другие страны для обращения за американскими визами".