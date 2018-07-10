Из-за жары в моргах Монреаля наблюдается ажиотаж

Из-за большого количества погибших от жары единственный морг Монреаля, одного из крупнейших городов Канады, оказался переполненным.

Как пишет канадский общественный вещатель СВС News, местным властям пришлось обращаться к частному похоронного бюро за помощью во временном сохранении тел.

"Учитывая, что едва ли не ежедневно мы получаем 15 новых тел, на заполнение всех мест в морге не понадобилось много времени", - сказал главный коронер Монреаля Жан Брошу.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что специальным службам необходимо длительное время для надлежащей идентификации погибших.

Как известно, вследствие жары, которая уже больше недели царит в южной части канадской провинции Квебек, погибли по меньшей мере 54 человека. Большинство из них – лица пожилого возраста, которые страдали хроническими болезнями и не имели дома кондиционера.

Хотя в последние дни погода в регионе стала прохладнее, медики просят местных жителей быть осторожными и учитывать аномальную жару.