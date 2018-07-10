Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

НАТО и Евросоюз планируют усилить сотрудничество

Дональд Туск, Йенс Столтенберг и Жан-Клод Юнкер
22:11 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: НАТО и Евросоюз намерены работать над реализацией 74 совместных проектов, среди которых противостояние гибридным угрозам, вопрос кибербезопасности, обороны и научных исследований.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Дональд Туск сегодня в Брюсселе подписали соответствующую декларацию, сообщает Deutsche Welle.

"Мы гордимся достигнутым совместно до этого момента, однако мы можем делать еще больше", - говорится в документе.

Президент Еврокомиссии подчеркнул общие между Союзом и НАТО "ценности" и "приверженность свободе и демократии". При этом Юнкер настаивает на "принципе дополнения" друг друга. По его словам, именно этот принцип определяет партнерство между НАТО и ЕС.

"У нас есть разные сильные стороны, которые мы используем для помощи друг другу", - заявил президент Еврокомиссии.

"Нам еще много предстоит сделать, и это начинается с соответствующих инвестиций в собственную безопасность и оборону", - заявил Юнкер.

По его данным, с 2021 по 2027 годы Европа потратит на оборону 27,5 млрд евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Декларация, Дональд Туск, ЕС, Жан-Клод Юнкер, Йенс Столтенберг, НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Эстония, Латвия и Дания создадут штаб Северной дивизии НАТО Столтенберг: Македония не сможет вступить в НАТО без смены названия Канада возглавит новую военную операцию НАТО в Ираке

Последние новости

МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь" По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото)
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:22 Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0