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Экс-советника премьера Канады осудили за коррупцию

Флаг Канады
01:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Суд назначил Брюсу Карсону 12 месяцев условного заключения и приказал выполнить 100 часов общественных работ за "мошенничество против правительства".

Брюса Карсона, старшего советника бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера, признали виновным в совершении коррупционных действий.

Соответствующее решение вынес Верховный суд Онтарио.

Бывшего советника главы правительства Канады признали виновным в попытке использовать свои связи для предоставления преимуществ во время государственного тендера его тогдашней сожительнице.

Суд вынес достаточно мягкий приговор в отношении бывшего госслужащего, учтя, что он "уже достаточно пострадал в результате своих действий". Когда о неправомерных действиях Карсона стало впервые известно семь лет назад, он потерял две высокооплачиваемые работы и до сих пор не смог трудоустроиться, получая лишь небольшую пенсию.

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Все по теме:

Новости мира, Брюс Карсон, Верховный суд Онтарио, Канада, Коррупция, Суд.
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