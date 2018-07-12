Экс-советника премьера Канады осудили за коррупцию

Брюса Карсона, старшего советника бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера, признали виновным в совершении коррупционных действий.

Соответствующее решение вынес Верховный суд Онтарио.

Бывшего советника главы правительства Канады признали виновным в попытке использовать свои связи для предоставления преимуществ во время государственного тендера его тогдашней сожительнице.

Суд вынес достаточно мягкий приговор в отношении бывшего госслужащего, учтя, что он "уже достаточно пострадал в результате своих действий". Когда о неправомерных действиях Карсона стало впервые известно семь лет назад, он потерял две высокооплачиваемые работы и до сих пор не смог трудоустроиться, получая лишь небольшую пенсию.