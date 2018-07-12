Канада возглавит новую военную операцию НАТО в Ираке

Канада в течение года будет возглавлять новую военную тренировочную миссию НАТО в Ираке.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада расширит свою лидерскую роль, приняв командование новой миссией НАТО с тренировки и наращивания потенциал Ирака в течение первого года её существования", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что участие в этой миссии "станет естественным следующим шагом для Канады, учитывая переход от борьбы с ИГИЛ к развитию институциональных возможностей Ирака и создание основ для долгосрочного мира и стабильности".

"В рамках этой миссии, около 250 военнослужащих Вооруженных сил Канады вместе со странами-партнерами будут помогать Ираку создавать более эффективную структуру национальной безопасности и улучшать подготовку собственных сил безопасности", - заявили в Трюдо.

"Подразделения будут размещены в Багдаде и вблизи. Вклад Канады также будет включать развертывание четырех боевых вертолетов для поддержки деятельности НАТО", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось, вчера Канада также объявила о продлении своего командования многонациональным батальоном НАТО в Латвии. В этой стране с прошлого года под руководством канадцев находятся более 1100 военнослужащих из семи стран-членов НАТО.