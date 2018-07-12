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Столтенберг: Македония не сможет вступить в НАТО без смены названия

Йенс Столтенберг
03:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Македония не сможет вступить в НАТО без выполнения соглашения с Афинами об изменении названия страны.

То, что многие македонцы не желают соглашаться с изменением названия страны, - это проблема, которую должно решать само население Македонии, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Потому что это возможность, которая дается раз в жизни. И либо они поддерживают это соглашение и вступают в НАТО, либо не поддерживают и тогда не вступают в НАТО. Нельзя сделать и то, и другое. Нельзя вступить в НАТО без изменения названия страны", - так ответил глава Североатлантического альянса на вопрос о том, как согласовать натовскую перспективу Македонии с сопротивлением в стране планам изменения названия.

"Это то решение, которое должны принять люди, живущие в Македонии. Я приветствую достигнутое соглашение. Мы четко обозначили, что уже сегодня начнем переговоры по присоединению. Но мы при этом ясно заявили, что, когда все внутренние процедуры будут завершены, включая и изменение в конституции по новому названию, которое согласовано с Афинами, тогда Бывшая югославская Республика Македония сможет стать 30-м членом НАТО под своим новым названием Республика Северная Македония", - сказал Й.Столтенберг.

"Но она не может стать членом альянса, если не произойдет изменение названия страны. Так что это сравнительно простой выбор. И этот выбор должно сделать население Бывшей югославской Республики Македония", - подчеркнул генсек НАТО.

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Новости мира, Афины, Йенс Столтенберг, Македония, НАТО.
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