Эстония, Латвия и Дания создадут штаб Северной дивизии НАТО

Документ также подписали министры обороны Канады, Великобритании и Литвы, сообщили в среду в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

"Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО. Если на саммите в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов НАТО, а на саммите в Варшаве решили разместить в Балтийских странах и Польше батальонные боевые группы, то сейчас мы сможем говорить о создании военного штаба, ориентированного на Латвию и Эстонию", - сказал министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

По его словам, "регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО. Поэтому важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО был способен при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне".

Штаб дивизии будет подчиняться размещенному в Щецине (Польша) штабу Северо-восточного корпуса и в его составе будет около 300 человек. Он приступит к службе в сентябре нынешнего года, в первой половине 2019 года достигнет первичного оперативного потенциала, а в середине 2020 года - полного оперативного потенциала.

С учетом логистики, связи и планируемой зоны ответственности штаб будет одновременно действовать в Латвии (Адажи) и в Дании, причем штабной элемент в Дании в случае кризиса будет готов оперативно передислоцироваться.

В задачу штаба дивизии будет входить постоянный сбор оперативной информации в регионе, руководство подчиненными ему бригадами, координирование, планирование и синхронизация проводимых учений, а также обучение частей и обеспечение им всесторонней поддержки.