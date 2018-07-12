Трамп угрожает односторонним выходом США из НАТО

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса, на которой американский президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО. Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

Связанную с этим информацию со ссылкой на свои источники сообщает немецкое агентство DPA. По данным немецкого СМИ, Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

Как ранее сообщалось, Трамп ставит задачу перед странами НАТО увеличить расходы на оборону

"Трамп угрожает вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону", - сообщило агентство в Twitter. Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП. Ранее сообщалось, что Трамп предлагает, чтобы страны-члены НАТО отчисляли на деятельность Альянса ежегодно 4% ВВП своей страны.

Сейчас же этот показатель составляет 2%. Трамп последовательно критикует страны НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание Альянса". По оценкам НАТО, лишь 15 из 29 стран Альянса будут до 2024 года тратить 2% ВВП на содержание НАТО.