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Макрон: Саммит НАТО позволил союзникам сплотиться

Эмманюэль Макрон
14:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сегодня, 12 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон на завершившийся саммите НАТО заявил, что союзники могут сплотиться.

Завершившийся в четверг саммит НАТО привел к усилению сплоченности стран альянса, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам удалось добиться прогресса, нам удалось вновь заявить о единстве, которое нам так необходимо", - сказал он на пресс-конференции.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО должны тратить не менее 4% ВВП на оборону, Э.Макрон подчеркнул, что в заключительном коммюнике альянса, опубликованном днем ранее, говорится о необходимости стремиться к другому показателю - 2%.

Э. Макрон также заявил, что обозначившиеся в последние дни разногласия между американским лидером Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель не привели ни к каким серьезным последствиям и что дебаты между на саммите НАТО ними носили уважительный характер.

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"Я слышал комментарии, я читал сообщения не самого благоприятного характера, но я присутствовал на дебатах. Дебаты не были такими", - сказал он.

"Это были настоящий обмен мнениями, но уважительный, активный и требовательный", - добавил французский лидер.

Накануне Накануне Д.Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса в среду.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США, отметив, что ФРГ может проводить свою собственную независимую политику.

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Новости мира, Ангела Меркель, ВВП, Дональд Трамп, Надо, США, Эмманюэль Макрон.
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