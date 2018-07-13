Помпео проведет встречу с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на саммит в Хельсинки, сообщает государственный департамент.

"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - говорится в сообщении госдепа.

Там американский госсекретарь, как планируется, также проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве.

"В Хельсинки госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся России и США", - говорится в сообщении.

Также у М.Помпео запланирована встреча с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Они обсудят двусторонние и региональные вопросы, отмечает госдеп.