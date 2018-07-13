Помпео проведет встречу с Лавровым
Новости мира: Майк Помпео поедет в Хельсинки с Дональдом Трампом, где проведет встречу с Сергеем Лавровым.
Госсекретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на саммит в Хельсинки, сообщает государственный департамент.
"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - говорится в сообщении госдепа.
Там американский госсекретарь, как планируется, также проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве.
"В Хельсинки госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся России и США", - говорится в сообщении.
Также у М.Помпео запланирована встреча с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Они обсудят двусторонние и региональные вопросы, отмечает госдеп.