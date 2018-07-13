Президент Мексики продаст самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников
Новости мира: Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует провести реформы для экономии денег государственной казны.
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен значительно сократить расходы на содержание государственного аппарата после вступления в должность. Копия списка соответствующих инициатив будущего главы государства попала в распоряжение газеты El Universal, информирует УНН.
“Никому нельзя будет использовать ни самолеты, ни вертолеты правительства, — говорится в документе. — Этот воздушный флот будет продан, расходы на авиаперелеты будут уменьшены до необходимого минимума”.
Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето использует новейший Boeing 787-8 Dreamliner, стоимость которого, по разным оценкам, составляет от 350 млн до 580 млн долларов. Лопес Обрадор в ходе предвыборной компании обещал продать лайнер в случае своей победы.
Избранный глава государства также намерен сократить на 50% зарплаты чиновников, зарабатывающих более 1 млн песо (порядка 53 тысяч в год долларов), и запретить всем госслужащим принимать подарки стоимостью более 5 тысяч песо (порядка 270 долларов). Кроме того, чиновникам не будут приобретать новые автомобили и компьютеры как минимум в течение первого года работы новой администрации, а процесс государственных закупок будет проходить под наблюдением общественности.