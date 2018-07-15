Премьер Гаити ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на бензин

Премьер-министр Гаити Джек Ги Лафонтан ушел в отставку из-за протестов, которые начались после повышения цен на горючее в стране. Об этом сообщает Euronews.

"Премьер-министр Гаити Джек Ги Лафонтан ушел в отставку после голосования о вотуме недоверия, которое состоялось из-за протестов в связи с повышением цен на горючее", - идет речь в сообщении.

Выступая в нижней палате парламента страны, он сообщил, что президент страны уже принял его заявление об отставке.

Отмечается, что раньше в этом месяце правительство Гаити в связи с переговорами с Международным валютным фондом анонсировало уменьшение субсидий на горючее, что привело к повышению цен на бензин на 38%, а на дизель - на 47%.

После решения власти недовольные люди заблокировали дороги, поджигали автомобили и грабили магазины. Вследствие протестов авиалинии также отменили рейсы, а иностранные посольства закрыли двери.

Чтобы успокоить демонстрантов, правительство решило временно приостановить уменьшение субсидий на горючее, но протесты продолжались.