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Протесты в Никарагуа: 10 человек погибло после атаки правительственных войск

Никарагуа
06:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: Более 10 человек погибли в результате протестов в Никарагуа.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате протестов в Никарагуа.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время мы говорим о более чем 10 смертельных случаях", - заявил Альваро Лейва из Никарагуанской ассоциации по правам человека.

Люди были убиты, когда правительственные войска атаковали общину Монимбо и близлежащий город Масая, примерно в 25 километрах (16 миль) к юго-востоку от столицы Манагуа.

Правительство отказалось от официальных комментариев.

В Никарагуа продолжаются беспорядки с апреля, когда президент Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения. Хотя план был позже отменен, это спровоцировало насильственные столкновения с требованием Ортеге уйти в отставку.

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Все по теме:

Новости мира, Даниэль Ортега, Масая, Монимбо, Никарагуа, Протесты.
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