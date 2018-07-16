Протесты в Никарагуа: 10 человек погибло после атаки правительственных войск

По меньшей мере 10 человек погибли в результате протестов в Никарагуа.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время мы говорим о более чем 10 смертельных случаях", - заявил Альваро Лейва из Никарагуанской ассоциации по правам человека.

Люди были убиты, когда правительственные войска атаковали общину Монимбо и близлежащий город Масая, примерно в 25 километрах (16 миль) к юго-востоку от столицы Манагуа.

Правительство отказалось от официальных комментариев.

В Никарагуа продолжаются беспорядки с апреля, когда президент Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения. Хотя план был позже отменен, это спровоцировало насильственные столкновения с требованием Ортеге уйти в отставку.