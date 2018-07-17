Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе

Причиной крушения 18 мая самолета Boeing 737-200 в столице Кубы Гаване стал "человеческий фактор".

Об этом заявил генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо, передает РБК со ссылкой на Financiero.

Родригес отметил, что этот вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев, а также после реконструкции полета борта на авиасимуляторе, чтобы воспроизвести маневры экипажа во время инцидента.

"Данные показали, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема и создали недостаточную подъемную силу, что стало причиной крушения воздушного судна", - говорится в его заявлении.

Родригес сказал, что Global Air взяла на себя обязательства перед семьями жертв крушения и способствовав выяснению его причин.