Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Новости: США пожаловались во ВТО на ЕС из-за ответных пошлин
США пожаловались во ВТО на ЕС из-за ответных пошлин
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
X

Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе

Крушение самолета на Кубе
08:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Гендиректор авиакомпании Global Air Мануэль Родригес Кампо отметил, что вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев.

Причиной крушения 18 мая самолета Boeing 737-200 в столице Кубы Гаване стал "человеческий фактор".

Об этом заявил генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо, передает РБК со ссылкой на Financiero.

Родригес отметил, что этот вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев, а также после реконструкции полета борта на авиасимуляторе, чтобы воспроизвести маневры экипажа во время инцидента.

"Данные показали, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема и создали недостаточную подъемную силу, что стало причиной крушения воздушного судна", - говорится в его заявлении.

Родригес сказал, что Global Air взяла на себя обязательства перед семьями жертв крушения и способствовав выяснению его причин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Boeing 737-200, Крушение самолета, Куба, Родригес Кампо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии Стало известно время и место встречи Путина и Трампа в Хельсинки Президент Мексики продаст самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников

Последние новости

Геращенко считает, что Путин "разыграет карту" заложников перед выборами Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем Ученые назвали продукты, которые помогут уменьшить риск инсульта
Сегодня читают
01 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
02 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
03 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
04 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
05 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости сегодня
09:09 Художник совмещает снимки из поездок со своими рисунками (Фото)
09:04 Стало известно, как будет выглядеть королева Елизавета II в новом сезоне сериала "Корона"
08:56 Утонул в озере обладатель Кубка Стэнли
08:53 Минута юмора: смешные строительные и дизайнерские ляпы
08:51 В Кривом роге взорвалась многоэтажка: пострадал ребенок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мэй: Лондон продолжит поддерживать Украину
Мэй: Лондон продолжит поддерживать Украину
Новости: Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Новости: Путин о вступлении Украины в НАТО: Реакция будет крайне негативной
Путин о Украине в НАТО: Реакция будет крайне негативной
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой
Рецепт дня: сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой
Добавить комментарий
0