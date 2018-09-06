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Пентагон готов предложить Индии оборонное соглашение

Джеймс Мэттис
05:49 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что он готов подписать ключевое соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индией.

Договор в области обороны, который Мэттис уже готов подписать с Нью-Дели, по его словам, позволит Штатам делиться с Индией "более чувствительными оборонными технологиями". Раскрывать остальных деталей об этой сделке глава ведомства отказался, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Москва и Нью-Дели в конце мая согласовали условия поставки ЗРС С-400 на сумму 6 млрд долларов США. В США, реагируя на это, заявили, что не исключают возможности введения против Нью-Дели санкций за покупку у России оружия. Российская госкомпания по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения Российская госкомпания по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения "Рособоронэкспорт" находится под различными санкциями США от 2014 года и с тех пор не заключает прямых контрактов с Пентагоном. В апреле этого года российский экспортер вооружения был внесен в список санкций закона "О противодействии врагам Америки через санкций" (CAATSA), который предусматривает применение американских ограничений против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России. Глава "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что некоторые контракты "Рособоронэкспорта" уже укладываются в рублях или национальных валютах. Также, как напоминает Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели значительно сократили закупки нефти у Ирана, но индийские власти с такими требованиями пока не соглашаются.

По этому вопросу, а также по вопросу об отказе Нью-Дели от российских ЗРК США и Индия уже не первый месяц ведут переговоры. Их очередной раунд, по словам Мэттиса, был назначен на 6 сентября. Если правительство индийского премьер-министра Нарендра Моди не согласится на условия Вашингтона, Соединенные Штаты угрожают ему экономическими санкциями, замечает Bloomberg.

"В переговорах мы практически здесь уже на американской стороне", — рассказал журналистам о ходе американо-индийского диалога глава Минобороны США. 

Обсуждение этой договоренности, как уточняет Bloomberg, станет ключевым вопросом на встречах 6 сентября между Мэттисом, а также государственным секретарем США Майком Помпео с их индийскими коллегами. Нью-Дели на этих переговорах представят индийский министр обороны Нирмала Ситараман и министр иностранных дел страны Сушма Сварадж.

Стороны, как заметил Мэттис, в ходе этих встреч, скорее всего, обсудят запланированную Индией покупку у России ЗРК С-400. "Свобода — это даже если временами государства не соглашаются друг с другом, это не значит, что мы не можем быть партнерами", — заключил министр обороны США.

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Новости мира, Джеймс Мэттис, Индия, Оборонное соглашение, Пентагон, США.
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