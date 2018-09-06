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Наводнение в Нигерии унесло жизни десяти человек
Новости мира: Наводнения уничтожили дома в штате, повредили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота.
Десять человек погибли в результате наводнений в нигерийском штате Кебби.
Об этом сообщает Voice Of Nigeria со ссылкой на местные власти.
"Один солдат и девять других людей погибли в результате сильного наводнения, вызванного непрекращающимися дождями в штате. Солдат, по сообщениям, погиб, пытаясь спасти женщину из потока", - заявил пресс-секретарь губернатора штата Абубакар Дакингари.
Также отмечается, что наводнения уничтожили множество домов в штате, повредили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота.
Напомним: масштабные наводнения стали причиной гибели 5 человек в Китае, еще 16 человек считаются пропавшими без вести.
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