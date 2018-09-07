День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
Новости: Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму, решения СНБО
Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами и решения СНБО
Новости: Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Новости: Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
X

В Канаде произошла стрельба: есть пострадавшие

Полиция
06:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Стрельба произошла около 15:30 по местному времени в густонаселенном районе города.

В результате стрельбы, открытой неизвестным нападающим на улицах канадского города Сейнт Кетринс в провинции Онтарио, пострадали три человека.

Об этом сообщили в полиции ниагарского региона.

Один раненый был вертолетом доставлен в региональный центр травм, второй в критическом состоянии находится в местной больнице, а третий получил ранения, не угрожающие жизни.

Сейчас место пребывания нападающих остается неизвестным, как и их количество. При этом в полиции заверили, что стрелок или стрелки уже не активны.

На место инцидента прибыли спасатели, кинологи и другие специалисты, продолжается расследование.

Добавим, что Сейнт-Кетринс находится всего в 10 км от популярной туристической достопримечательности Канады - Ниагарского водопада.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Канада, Онтарио, Сейнт Кетринс, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Канада защищает свои интересы В Аргентине сократят министерства из-за экономического кризиса В Каире мужчина бросил взрывное устройство в посольство США

Последние новости

Занятия йогой способны снизить артериальное давление Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось Утренняя порция смеха: прикольные анекдоты 7 сентября
Сегодня читают
01 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
02 Певица Настя Каменских заболела
03 Чехия 1:2 Украина: события матча (Видео)
04 Ученые заметили объект, который передвигатся с очень высокой скоростью
05 Диетологи рассказали, в каком возрасте опасно худеть
Новости сегодня
08:54 Парень, который пол жизни провел с сурикатами (Фото)
08:46 Марадона возглавил мексиканский клуб
08:40 На Донбассе боевики применили артиллерию
08:33 В США расширили санкции против Сирии
08:32 Американская модель Джиа Каранджи на пике популярности (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС утвердили новые правила для туристов
В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости: В Харьковской области открыли новое месторождение газа
В Харьковской области открыли новое месторождение газа
Новости: В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
Новости: Рецепт дня: хачапури на гриле
Рецепт дня: хачапури на гриле
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь