В Канаде произошла стрельба: есть пострадавшие

В результате стрельбы, открытой неизвестным нападающим на улицах канадского города Сейнт Кетринс в провинции Онтарио, пострадали три человека.

Об этом сообщили в полиции ниагарского региона.

Один раненый был вертолетом доставлен в региональный центр травм, второй в критическом состоянии находится в местной больнице, а третий получил ранения, не угрожающие жизни.

Сейчас место пребывания нападающих остается неизвестным, как и их количество. При этом в полиции заверили, что стрелок или стрелки уже не активны.

На место инцидента прибыли спасатели, кинологи и другие специалисты, продолжается расследование.

Добавим, что Сейнт-Кетринс находится всего в 10 км от популярной туристической достопримечательности Канады - Ниагарского водопада.