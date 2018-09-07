Франция призвала Россию и Иран оказать давление на руководство Сирии

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр призвал Россию и Иран оказать давление на руководство Сирии с целью сохранения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом французский дипломат заявил в четверг на заседании Совета Безопасности организации по нераспространению химического оружия, передает УНН.

"С учетом угрозы возможной катастрофы <...> приоритет наших коллективных усилий должен быть направлен на обеспечение уверенности в том, что режим прекращения огня в этой зоне Идлиб будет соблюдаться. Сегодня от имени Франции я хотел бы призвать Россию и Иран использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы удостовериться, что режим прекращения огня выполняется", — заявил он.

Как известно, на данный момент Идлиб является в Сирии зоной деэскалации конфликта между правительственными войсками и противниками режима Асада, куда могли переместиться боевики и бойцы оппозиционных сил с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. Провинция — последний оплот сирийской вооруженной оппозиции. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана где Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.