День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
Новости: Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму, решения СНБО
Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами и решения СНБО
Новости: Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Новости: Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
X

Франция призвала Россию и Иран оказать давление на руководство Сирии

Совбез ООН
07:00 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Такие действия необходимы с целью сохранения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр призвал Россию и Иран оказать давление на руководство Сирии с целью сохранения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом французский дипломат заявил в четверг на заседании Совета Безопасности организации по нераспространению химического оружия, передает УНН.

"С учетом угрозы возможной катастрофы <...> приоритет наших коллективных усилий должен быть направлен на обеспечение уверенности в том, что режим прекращения огня в этой зоне Идлиб будет соблюдаться. Сегодня от имени Франции я хотел бы призвать Россию и Иран использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы удостовериться, что режим прекращения огня выполняется", — заявил он.

Как известно, на данный момент Идлиб является в Сирии зоной деэскалации конфликта между правительственными войсками и противниками режима Асада, куда могли переместиться боевики и бойцы оппозиционных сил с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. Провинция — последний оплот сирийской вооруженной оппозиции. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана где Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иран, ООН, Россия, Сирия, Франсуа Делатр, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Канада защищает свои интересы В Аргентине сократят министерства из-за экономического кризиса В Каире мужчина бросил взрывное устройство в посольство США

Последние новости

Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось Утренняя порция смеха: прикольные анекдоты 7 сентября В Канаде произошла стрельба: есть пострадавшие
Сегодня читают
01 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
02 Певица Настя Каменских заболела
03 Чехия 1:2 Украина: события матча (Видео)
04 Ученые заметили объект, который передвигатся с очень высокой скоростью
05 Диетологи рассказали, в каком возрасте опасно худеть
Новости сегодня
08:54 Парень, который пол жизни провел с сурикатами (Фото)
08:46 Марадона возглавил мексиканский клуб
08:40 На Донбассе боевики применили артиллерию
08:33 В США расширили санкции против Сирии
08:32 Американская модель Джиа Каранджи на пике популярности (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС утвердили новые правила для туристов
В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости: В Харьковской области открыли новое месторождение газа
В Харьковской области открыли новое месторождение газа
Новости: В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
Новости: Рецепт дня: хачапури на гриле
Рецепт дня: хачапури на гриле
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь