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В мире прошли акции в защиту окружающей среды

"Rise for Climate"
09:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В ста странах по всему миру прошло около тысячи акций, призванные напомнить об изменении климата на Земле.

В субботу, 8 сентября, по всему миру прошли массовые демонстрации, посвященные изменению климата. Об этом пишет DW.

В рамках кампании "Rise for Climate" состоялось около тысячи публичных акций в ста странах. Во Франции на улицы вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч в Париже. Начали всемирную акцию в Бангкоке десятки рыбаков, чьи источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря. В столице Таиланда в воскресенье, 9 сентября, завершается масштабный раунд переговоров в преддверии следующей климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. Завершилась акция в американском Сан-Франциско, где демонстранты выступили с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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Новости мира, Акции, Демонстрации, Земля, Климат, мир.
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