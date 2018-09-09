В мире прошли акции в защиту окружающей среды

В субботу, 8 сентября, по всему миру прошли массовые демонстрации, посвященные изменению климата. Об этом пишет DW.

В рамках кампании "Rise for Climate" состоялось около тысячи публичных акций в ста странах. Во Франции на улицы вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч в Париже. Начали всемирную акцию в Бангкоке десятки рыбаков, чьи источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря. В столице Таиланда в воскресенье, 9 сентября, завершается масштабный раунд переговоров в преддверии следующей климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. Завершилась акция в американском Сан-Франциско, где демонстранты выступили с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.