В ДТП погиб премьер непризнанной Абхазии

Премьер-министр непризнанной республики Абхазия Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-секретарь "правительства республики" Диана Зантария. По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Г. Гагулии не пострадали.

ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу - Сухум. "Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении. Машина, где находился Г. Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе. Г. Гагулия стал премьер-министром самопровозглашенной Абхазии в апреле 2018 года.