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В ДТП погиб премьер непризнанной Абхазии

Геннадий Гагулия
10:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Г. Гагулия, премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия, погиб в результате автокатастрофы на отрезке дороги Псоу - Сухум, возвращаясь из Сирии.

Премьер-министр непризнанной республики Абхазия Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-секретарь "правительства республики" Диана Зантария. По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Г. Гагулии не пострадали.

ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу - Сухум. "Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении. Машина, где находился Г. Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе. Г. Гагулия стал премьер-министром самопровозглашенной Абхазии в апреле 2018 года.

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Новости мира, Абхазия, Автокатастрофа, Геннадий Гагулия, ДТП, Премьер-министр.
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