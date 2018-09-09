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Вспышка холеры в Зимбабве: погибли 10 человек

Вспышка холеры в Зимбабве: погибли 10 человек
22:06 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: 10 человек погибли после того, как они выпили загрязненную воду в городе Хараре.

Из-за вспышки холеры в Хараре - столице Зимбабве погибло 10 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что городские власти Хараре пытались поставлять воду в несколько окрестностей в течение 10 лет, заставляя жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.

По словам директора медицинского управления в Хараре Клеменса Дюри, более 300 человек были госпитализированы. Вспышка заболевания была зафиксирована в пятницу, 7 сентября.

Известно, что количество жертв возросло до десяти. "Мы установили, что взрыв был вызван прорывом канализационной трубы, которая загрязнила скважину", - сказал Дюри.

В издании напомнили, что Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшей вспышки холеры, в результате которой погибли более 4 тысяч человек, еще 40 тысяч заболели.

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Новости мира, Вспышка холеры, Зимбабве, Хараре, Холера.
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