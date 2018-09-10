В Ливии договорились о выводе вооруженных групп из админзданий столицы

Противоборствующие стороны в Ливии достигли договоренности о разработке плана по выводу вооруженных формирований из административных зданий в столице страны Триполи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter Миротворческой миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL/МООНПЛ), передает Анадолу.

Согласно предполагаемому плану, вооруженные группировки покинут административные здания в Триполи, а их место займут военнослужащие регулярной армии.

Согласно информации, соглашение заключено на встрече с участием членов Президентского Совета Правительства национального примирения (UMH), МВД страны, высокопоставленных военных правительственной армии и лидеров оппозиционных группировок, базирующихся в Триполи.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группировками начались в Триполи 26 августа.

В противостоянии принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", подконтрольной сформированному Правительством национального примирения министерству обороны Ливии. Им противостоят отряды, формально входящие в МВД UMH.

Жертвами столкновений в ливийской столице стали 78 человек.