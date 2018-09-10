Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/4469578-zhirafyi-i-slonyi-v-snegu-afriku-nakryil-anomalnyiy-holod.html
Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
Смотрите фото (5)
07:36 Сегодня Телеграф
Фото: facebook.com/methirado
Новости мира: В ЮАР пришел аномальный холод, Капскую провинцию засыпало снегом.
В Капскую провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом, сообщает methirado.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.
Очередная вспышка лихорадки Эбола в Конго
На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.
Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.
Телеграф