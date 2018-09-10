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Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод

Смотрите фото (5)
Снимки были сделаны 8 сентября
07:36 Сегодня Телеграф
Фото: facebook.com/methirado

Новости мира: В ЮАР пришел аномальный холод, Капскую провинцию засыпало снегом.

В Капскую провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом, сообщает methirado.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.

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На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.

Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.

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Новости мира, Африка, Снег, Холод, ЮАР.
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