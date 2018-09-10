Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод

В Капскую провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом, сообщает methirado.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.

На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.

Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.