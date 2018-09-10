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Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября

Совет ООН по правам человека
16:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Устный доклад по ситуации в Украине назначен на 25 сентября.

Совет ООН по правам человека планирует 25 сентября заслушать доклад о ситуации в Украине.

Этот вопрос внесен в повестку дня 39-й сессии Совета в Женеве.

Как отмечается, Совет ООН по правам человека заслушает "устное выступление верховного комиссара о ситуации в сфере прав человека в Украине, после этого будет заявление страны, к которой относится доклад и интерактивный диалог".

В этом году 39-я сессия Совета ООН по правам человека проходит с 10 по 28 сентября. На открытии сессии впервые выступит с обзором состояния прав и свобод в мире новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, приступившая к исполнению обязанностей 1 сентября.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина планирует поднять на Генеральной ассамблее ООН в сентябре вопрос политзаключенных Кремля, притеснений крымских татар и всего проукраинского в оккупированном Россией Крыму.

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Новости мира, Женева, ООН, Ситуация в Украине, Совет ООН, Украина.
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