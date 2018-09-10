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Польша укрепит восточный фланг НАТО

Мариуш Блащак
20:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Польше будет создана новая механизированная дивизия со штабом в городе Седльце Мазовецкого воеводства вблизи Варшавы.

Дивизия будет состоять из трех бригад: двух существующих (1-й танковой дивизии и 21-й дивизии подхалянских стрелков), а также одной новой, которая будет создана.

Об этом заявил во время посещения города Седльце по случаю праздника сухопутных войск Польши министр национальной обороны РП Мариуш Блащак, информирует польское оборонное ведомство.

"Я принял решение о создании новой дивизии польского войска, командование которой будет дислоцироваться в городе Седльце", - заявил Блащак, добавив, что она будет называться 18-я механизированная дивизия.

По словам Блащака, новая дивизия будет соответствовать всем стандартам НАТО, а её задачей будет защита Польши и восточного фланга НАТО.

Министр сообщил, что командующим дивизии станет бригадный генерал Ярослав Громадзинский, а его официальное назначение на должность состоится 17 сентября.

Блащак заметил, что дата не случайная, ведь все знают, что произошло 17 сентября 1939 года (нападение СССР на Польшу — ред.).

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Новости мира, Мариуш Блащак, Механизированная дивизия, НАТО, Польша, Седльце.
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