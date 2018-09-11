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Нападение на штаб-квартиру нефтяной компании в Ливии: 2 человека погибли, 10 пострадали

Нападение на штаб-квартиру нефтяной компании в Ливии
04:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В следствии нападения на штаб-квартиру ливийской Национальной нефтяной корпорации погибли два человека.

Два человека погибли в результате нападения неизвестных на штаб-квартиру ливийской Национальной нефтяной корпорации, расположенной в ливийской столице Триполи, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, еще около десяти человек получили травмы.

Между тем, миссия ООН в Ливии осудила атаку, назвав ее "подлой", и призвала страну объединиться, чтобы избавиться от терроризма.

Ранее в понедельник шесть вооруженных человек ворвались в здание штаб-квартиры, начали стрельбу, взяли несколько человек в заложники и привели в действие взрывные устройства, в результате чего начался пожар.

"Здание было серьезно повреждено из-за пожара. Дым повсюду. Вооруженные люди атаковали нижние этажи здания, это было жестокое нападение", - сказал глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналлах.

Между тем, агентство отмечает, что пока нет никаких данных относительно судьбы самих нападавших, которых ливийские власти назвали "террористами". До сих пор остается неизвестным, удалось ли стражам порядка спасти заложников и взять под контроль ситуацию.

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Новости мира, Ливия, Нападение в Ливии, Происшествия, Триполи.
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