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Панама и Колумбия призывают Венесуэлу к демократии

Президент Колумбии Иван Дуке
07:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: На пресс-конференции после встречи с президентом Панамы президент Колумбии назвал власти Венесуэлы "презренной диктатурой".

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что считает власти Венесуэлы "презренной диктатурой", и призвал весь латиноамериканский континент поддерживать усилия, направленные на борьбу с гуманитарным и миграционным кризисом в Боливарианской Республике. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в городе Панама (столица Панамы) по итогам переговоров со своим панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, сообщает УНН.

"Мы всегда будем сохранять принцип добрососедства с венесуэльскими братьями, но сегодня как никогда нужно открыть глаза миру и предупредить о миграционном кризисе, который был вызван презренной диктатурой (Николаса Мадуро), — заявил И. Дуке. — Пусть это станет поводом для того, чтобы сказать, что необходима солидарность всего континента для противостояния гуманитарному кризису, который мы переживаем (сейчас) из-за венесуэльской диктатуры, которая привела к беспрецедентному исходу (мигрантов) на нашем континенте".

В свою очередь глава Панамы заявил, что оба правительства вновь призывают Венесуэлу вернуться к демократии. "Мы снова будем работать вместе, решительно призывая (венесуэльские власти) к политическому диалогу, возвращению в демократическую систему и поиску конкретных договоренностей, которые позволят остановить эту гуманитарную ситуацию, которая затрагивает миллионы венесуэльцев, а также оказывает сильное влияние на весь регион", — заявил панамский президент.

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Новости мира, Венесуэла, Демократия, Диктатура, Иван Дуке, Колумбия, Панама.
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