Рейтинг худших авианосцев составило издание Business Insider

Американское издание Business Insider составило рейтинг худших авианосцев в мире.

Лидером рейтинга стал китайский авианосец "Ляонин". Его перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера "Варяг". "Ляонин" был введен в эксплуатацию в 2012 году, став первым авианосцем Китая. В апреле этого года китайские власти признали, что авианосец обладает "врожденными" дефектами, и его вряд ли можно модернизировать из-за особенностей конструкции. Сейчас в Китае проводятся испытания второго авианосца - "Тип 001А".

Российский корабль "Адмирал Кузнецов" занял второе место. Его основным недостатком называют очень слабый двигатель, из-за чего крейсер считают "ненадежным", говорится в материале. На третьем месте в списке - таиландский "Чакри Нарубет". Он был введен в эксплуатацию в 1997 году. Корабль до сих пор остается на вооружении ВМС Таиланда, но последние годы неактивен и стоит в порту. Авторы рейтинга поясняют, что включили корабль в список, "потому что он не используется для того, для чего должен быть использован". На четвертом месте рейтинга - американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Он может перевозить истребители F-35 и грузовые конвертопланы Osprey. Как уточняет Business Insider, этот тип кораблей почти не использовался американскими военными с 2004 по 2011 годы.

На пятом и шестом местах - австралийские вертолетоносцы типа Canberra, выпущенные в 2014 и 2015 годах. Оба корабля с 2017 года находятся на ремонте из-за "серьезных проблем с двигателями". Седьмое место занял американский авианосец USS Gerald R. Ford. Он считается самым дорогим военным кораблем в мире - его цена составила около $13 млрд. Он был введен в строй в июне 2017 года, однако в том же месяце у корабля были выявлены технические неполадки.