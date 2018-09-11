Президент Колумбии: Венесуэла во власти презренной диктатуры

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что считает власти Венесуэлы "презренной диктатурой", и призвал весь латиноамериканский континент поддерживать усилия, направленные на борьбу с гуманитарным и миграционным кризисом в Боливарианской Республике. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в городе Панама (столица Панамы) по итогам переговоров со своим панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, сообщает УНН.

"Мы всегда будем сохранять принцип добрососедства с венесуэльскими братьями, но сегодня как никогда нужно открыть глаза миру и предупредить о миграционном кризисе, который был вызван презренной диктатурой (Николаса Мадуро), — заявил Дуке. — Пусть это станет поводом для того, чтобы сказать, что необходима солидарность всего континента для противостояния гуманитарному кризису, который мы переживаем (сейчас) из-за венесуэльской диктатуры, которая привела к беспрецедентному исходу (мигрантов) на нашем континенте".

В свою очередь глава Панамы заявил, что оба правительства вновь призывают Венесуэлу вернуться к демократии. "Мы снова будем работать вместе, решительно призывая (венесуэльские власти) к политическому диалогу, возвращению в демократическую систему и поиску конкретных договоренностей, которые позволят остановить эту гуманитарную ситуацию, которая затрагивает миллионы венесуэльцев, а также оказывает сильное влияние на весь регион", — заявил панамский президент.

Как сообщалось, тем временем, власти Венесуэлы беспокоятся, что экономическая реформа привлечет мигрантов из Колумбии.