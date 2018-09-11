День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
Новости: Шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета
Шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
X

В столице Зимбабве объявлено ЧП

ЧП в столице Зимбабве
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Из-за вспышки холеры в столице Зимбабве объявили чрезвычайное положение.

В столице Зимбабве Хараре объявили чрезвычайное положение после того, как количество погибших от вспышки холеры возросло до 20 человек, а количество инфицированных превысило две тысячи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Обадию Мойо.

"Во вторник новый министр здравоохранения Обадия Мойо сообщил, что в столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры, унесшей жизни 20 человек и заразившей более двух тысяч человек, которые пили зараженную воду", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, городским чиновникам десятилетиями не удается обеспечить районы на окраинах города питьевой водой. Поэтому жители вынуждены пить воду из открытых скважин.

Что происходит в Армянске: шокирующие фото "крымского Чернобыля"

Отмечается, что вспышка холеры в стране произошла в 2008 году. Тогда погибли более четырех тысяч человек и 40 тысячам была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки холеры в столице Зимбабве Хараре погибли 10 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Столица Зимбабве, Холера, ЧП, Чрезвычайное положение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Взрыв газовоза в Нигерии: 35 человек погибли и более сотни получили ранения Польша укрепит восточный фланг НАТО Столтенберг совершит визит в США

Последние новости

УЕФА создаст новый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы Гройсман: В 2019 году году Украине нужно обслужить и погасить $12 млрд долга В Киеве проверили киоски с шаурмой
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
03 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
04 Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
05 Сегодня православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи
Новости сегодня
15:47 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
15:45 Экс-нардепу Маркову вручили подозрение
15:45 Химвыбросы Крымского титана: власти Херсонской ОГА заявляют, что ситуация нормализовалась
15:43 Феррари подписали нового гонщика Шарля Леклера
15:36 В Бердянске у отдыхающего обнаружили холерный вибрион
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия 9/11: Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Новости: Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Самые интересные украинские сериалы этой осени
Самые интересные украинские сериалы этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь