В столице Зимбабве объявлено ЧП

В столице Зимбабве Хараре объявили чрезвычайное положение после того, как количество погибших от вспышки холеры возросло до 20 человек, а количество инфицированных превысило две тысячи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Обадию Мойо.

"Во вторник новый министр здравоохранения Обадия Мойо сообщил, что в столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры, унесшей жизни 20 человек и заразившей более двух тысяч человек, которые пили зараженную воду", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, городским чиновникам десятилетиями не удается обеспечить районы на окраинах города питьевой водой. Поэтому жители вынуждены пить воду из открытых скважин.

Отмечается, что вспышка холеры в стране произошла в 2008 году. Тогда погибли более четырех тысяч человек и 40 тысячам была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки холеры в столице Зимбабве Хараре погибли 10 человек.