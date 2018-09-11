Хейли обвинила РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли во вторник призвала СБ ООН не отвлекаться на "ложь" РФ, Ирана и Сирии при разговоре о политическом урегулировании сирийского кризиса.

"Давайте не будем тратить время на дезинформацию, отвлекающие маневры и явную ложь, которые режим (президента Сирии Башара) Асада и его российские и иранские партнеры постоянно используют для искажения разговора о (дипломатическом решении сирийского кризиса)", - сказала она на заседании СБ ООН.

Согласно ее утверждениям, российская и сирийская авиация в последнее время осуществили "свыше сотни авиаударов" по Идлибу, использовали "бочковые бомбы", ракеты и артиллерию. Она также обвинила РФ и Сирию в ударах по гражданским целям.

"Мы слышали сегодня много разговоров, но не видели действий, которые позволили бы считать, что Иран, Россия и режим Башара Асада заинтересованы в политическом урегулировании. Все что мы видели - действия трусов, заинтересованных в кровавом завоевании Идлиба", - заявила Н.Хейли на заседании Совбеза ООН.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.