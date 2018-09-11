ООН: каждый девятый житель Земли голодает

Количество людей в мире, которые страдают от голода и хронического недоедания, возрастает и в 2017 году достигла 821 миллиона человек. Это означает, что каждый девятый житель Земли голодает.

Такие данные приведены в ежегодном отчете пяти агентств ООН "Ситуация с продовольственной безопасностью и питанием в мире в 2018 году", сообщает DW.

Ситуация с голодом больше ухудшилась в Южной Америке и в большинстве регионов Африки, а в Азии значительно снизились темпы уменьшения количества голодающих, отмечается в отчете. Больше всего людей, страдающих от голода и недоедания, как и раньше, проживают в странах Азии - 515 млн. Еще более 256 млн - в странах Африки, 39 млн - в Латинской Америке и на островах Карибского моря.

Среди ключевых факторов, способствующих распространению голода, кроме конфликтов и экономического спада в отдельных странах, в отчете называются изменения климата, приводящие к засухам и наводненийям в различных регионах мира.

По данным агентств ООН, около 151 млн детей в мире в 2017 году в возрасте до пяти лет страдали от недоедания. Подавляющее большинство таких детей - в странах Азии (55 %) и Африки (39 %).

В отчете традиционно обращается внимание и на другую проблему, противоположную голоду и недоеданню - ожирение. Так, в 2017 году людей, страдающих ожирением, в мире насчитывалось 672 млн, или 13 % взрослого населения планеты. Прежде всего эта проблема касается стран Северной Америки, впрочем, наблюдается также тренд на увеличение количества людей с ожирением в странах Азии и Африки.

В аналогичном отчете за 2016 год количество людей, страдающих от голода и недоедания в мире, в ООН оценили в 815 млн человек.