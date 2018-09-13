День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Новости: Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Новости: Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Новости: В Facebook создали новый искусственный интеллект
В Facebook создали новый искусственный интеллект
X

Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам

Никки Хейли
05:48 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Власти Тегерана должны самостоятельно решить изменить свои действия, отметила Никки Хейли.

Иран в конечном счете не может быть принужден против его воли изменить курс и отказаться от расширения своего влияния на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказала в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает УНН.

Она напомнила о том, что США с 7 августа возобновили действие некоторых санкций в отношении Тегерана, отмененных ранее ввиду Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"7 августа мы возобновили часть санкций, 5 ноября мы нанесем удар по их нефти и зарубежным банкам. Я полагаю, что они (Иран) начнут реально ощущать на себе воздействие таких шагов", — полагает американский дипломат.

"Однако, в конце концов, ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам", — признала Хейли.

"Президент (США Дональд) Трамп по крайней мере заявляет, что мы (США) больше не настроены ждать. Иран уже ощущает болевой эффект (американских санкций) и слабеет, мы удушаем его до степени, когда ему придется заняться (проблемой) баллистических ракет и поддержки террористов", — добавила постпред при ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иран, Никки Хейли, Постпред США, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Уникальные камни с золотом нашли в Австралии Рейтинг худших авианосцев составило издание Business Insider Панама и Колумбия призывают Венесуэлу к демократии

Последние новости

Предметы женского гардероба, которые раздражают мужчин (Фото) Мотор с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев
Сегодня читают
01 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
02 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
03 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
04 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
05 Порошенко внес изменения в правила службы по контракту
Новости сегодня
06:41 Ошибки в быту, которые сказываются на здоровье человека
06:25 В Джорджии ввели режим ЧП
06:14 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
05:36 Добро пожаловать в страну, где дверь никто не запирает на ключ (Фото)
05:11 Фильмы для тех, кто уже успел соскучиться по лету
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь