Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам

Иран в конечном счете не может быть принужден против его воли изменить курс и отказаться от расширения своего влияния на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказала в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает УНН.

Она напомнила о том, что США с 7 августа возобновили действие некоторых санкций в отношении Тегерана, отмененных ранее ввиду Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"7 августа мы возобновили часть санкций, 5 ноября мы нанесем удар по их нефти и зарубежным банкам. Я полагаю, что они (Иран) начнут реально ощущать на себе воздействие таких шагов", — полагает американский дипломат.

"Однако, в конце концов, ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам", — признала Хейли.

"Президент (США Дональд) Трамп по крайней мере заявляет, что мы (США) больше не настроены ждать. Иран уже ощущает болевой эффект (американских санкций) и слабеет, мы удушаем его до степени, когда ему придется заняться (проблемой) баллистических ракет и поддержки террористов", — добавила постпред при ООН.