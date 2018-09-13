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Кофи Аннана похоронят в столице Ганы Аккре

Кофи Аннан
12:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Экс-генсека ООН Кофи Аннана похоронят на военном кладбище в Аккре, столице Ганы.

В столице Ганы Аккре началась церемония похорон экс-генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана, сообщают в четверг западные СМИ. Церемония прощания проходит в международном конференц-центре Аккры.

На ней, как сообщается, присутствует нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш, а также политики из ряда африканских стран, в частности, президенты Эфиопии, Сьерра-Леоне и Намибии, а также премьер-министр Нигера и вице-президент Анголы. Гроб с телом К.Аннана прибыл в Гану в минувший понедельник. С тех пор с ним пришли проститься тысячи жителей страны. К.Аннана захоронят на военном кладбище Аккры в ходе частной церемонии.

К.Аннан скончался 18 августа в Швейцарии в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни. Всю свою жизнь он посвятил работе в Организации Объединенных Наций. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы, а с 24 февраля по 31 августа 2012 года был специальным посланником ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Помимо этого, он был удостоен Нобелевской премии мира в 2011 году. Последние годы своей жизни он провел в Женеве.

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Новости мира, Аккра, Гана, Кофи Аннан, ООН, Похороны.
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