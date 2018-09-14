День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада призывает Россию освободить Сенцова
Канада призывает Россию освободить Сенцова
Новости: На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве
На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
X

ЕС, Западные Балканы и Молдова активизировали трансграничное сотрудничество

ЕС
02:25 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Соответствующие соглашения были подписаны 13 сентября во время министерской конференции "Безопасность и миграция - содействие партнерству и устойчивости" в Вене.

Министры внутренних дел пяти стран-членов ЕС, пяти стран Западных Балкан и Молдова договорились об автоматическом обмене данными в рамках усиления трансграничного сотрудничества.

"Сегодня мы договорились повысить уровень трансграничного сотрудничества с Западными Балканами. Это отражает важную веху в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и экстремизмом или терроризмом в центральной и юго-восточной Европе", - заявил глава МВД Австрии Герберт Кикл.

Договоренности – меморандум о сотрудничестве и имплементационное соглашение – касаются автоматического обмена базами данных ДНК, отпечатков пальцев, регистрации транспортных средств. Свои подписи под соглашением Police Cooperation Convention for Southeast Europe (PCC SEE) поставили министры внутренних дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Македонии, Молдовы, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Австрии.

Участие в двухдневной конференции в австрийской столице берут представители стран Евросоюза, Западных Балкан, европейских и международных институтов, а также других приглашенных стран.

Первый день конференции сфокусирован на обсуждении сотрудничества с западно-балканскими странами по вопросам убежища, миграции, управления границами, а также европейских ценностей, экстремизма и терроризма. Второй день конференции посвящен сотрудничеству с Северной Африкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЕС, Западные Балканы, Молдова, Трансграничное сотрудничество.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Хейли обвинила РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии В столице Зимбабве объявлено ЧП Президент Колумбии: Венесуэла во власти презренной диктатуры

Последние новости

НСЖУ требует публичный отчет по расследованиям убийств журналистов Медики объяснили, кому вредно есть помидоры Омелян намерен судиться с НАБУ
Сегодня читают
01 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
02 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
03 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
04 Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране
05 Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости сегодня
03:18 Эксперты рассказали о влиянии смартфонов на здоровье
03:10 Volkswagen снимает с производства легендарную модель Beetle
03:02 Made in China: как кипит работа на китайских фабриках (Фото)
02:14 Мало кто может разглядеть, что не так с этими снимками женщин (Фото)
01:46 Тренер Металлиста 1925 не будет кардинально менять команду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Новости: В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой (Фото)
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь