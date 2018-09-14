Цукерберг: Facebook готов противодействовать вмешательствам в выборы

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть более подготовлена к попыткам стороннего вмешательства в выборы, чем во время президентской гонки 2016 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы выявили эти угрозы и уведомили правительство, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, распространяющих раздор и дезинформацию", - написал Цукерберг.

Он отметил, что сегодня Facebook лучше подготовлен к таким атакам.

"Мы выявили и удалили поддельные счета перед выборами во Франции, Германии, Алабаме, Мексике и Бразилии. Мы нашли и сняли кампании по иностранному влиянию из России и Ирана, пытающихся вмешаться в США, Великобританию, Ближний Восток и другие страны, а также группы в Мексике и Бразилии, которые активно работают в своей собственной стране. Мы напали на экономические стимулы для распространения дезинформации", - сообщил Цукерберг.

Он рассказал, что Facebook тесно сотрудничал с правительствами, в том числе в Германии, США и Мексике, для улучшения безопасности во время выборов. Также был установлен новый стандарт прозрачности в рекламной индустрии - поэтому рекламодатели несут ответственность за рекламу, которую они запускают. Эксперты по безопасности называют это "глубокая защита", потому что ни одна тактика не предотвратит все злоупотребления.

"Хотя мы добились устойчивого прогресса, мы сталкиваемся с сложными, хорошо финансируемыми противниками. Они не сдадутся, они будут развиваться. Нам нужно постоянно улучшаться и оставаться на шаг впереди", - добавил Цукерберг.